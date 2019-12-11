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Общество | В Пензе на асфальтировку по наказам избирателей потратили более 19,5 млн

11.12.2019|18:18
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Более 19,5 миллиона рублей в 2019 году потрачено на исполнение наказов избирателей в части асфальтирования тротуаров, внутриквартальных проездов, дворовых парковок. Однако у депутатов возникают вопросы. Одни сетуют на то, что не все пожелания жителей были учтены и, соответственно, не все работы выполнены. По другим округам интереснее: перестарались.

«Пролетарская, 30: дорожка вообще не была у меня в наказах, но тем не менее ее сделали и потом сказали, что подарок. Так подарок это от кого был - от города или все-таки от подрядчиков? Который не нужен был вот нам», - поинтересовался заместитель главы г. Пензы Юрий Зиновьев.

«Это была ошибка подрядчика. Он сделал там тротуар, пришел к нам контрактовать этот объем работы, мы ему отказали, потому что это ошибка самого подрядчика», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Утин.

«На будущее я вам скажу, что надо выезжать, смотреть и контролировать», - отметил Юрий Зиновьев.

Есть и еще один пример того, что инициатива наказуема или, по крайней мере, вызывает недовольство жителей. Летом заасфальтировали дорожку от остановки общественного транспорта на путепроводе Толстого к домам. Но твердое покрытие сделали не по всей тропинке, а лишь на небольшом ее участке. Население такое благоустройство не оценило.

«Излишки асфальта направили в овраг, в кусты», - рассказала горожанка.

Чтобы таких казусов не возникало, необходимо учитывать мнение местных жителей.

«То, что мы должны были сделать в 2019 году и в силу различных причин не получилось, мы учли в планах мероприятий на 2020 год», - сообщил Александр Утин.

Еще до конца не известно, сколько депутаты получат средств на реализацию программы в следующем году. Пока речь идет об одном миллионе рублей на округ.

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Гость|11.12.2019 19:42|

А если бы не тротуарная плитка в центре и бордюры,можно было бы на эти деньги весь город в асфальт закатать ещё и на районы бы осталось

Имя: Гость
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