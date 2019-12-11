11.12.2019 | 17:10

Жителю Пензенской области, отбывающему наказание в исправительной колонии № 1, помогли найти близкого человека.

Мужчина на протяжении 21 года разыскивал родную сестру, с которой был разлучен в детстве. Он рассылал запросы куда только мог, в том числе в редакцию известной телепрограммы «Жди меня».

Наконец долгожданное чудо случилось.

«Журналисты провели масштабную работу, используя различные информационные ресурсы. В исправительное учреждение Пензы они приехали с радостным известием: родственница осужденного найдена», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.