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Общество | Осужденный пензенец смог найти сестру через программу «Жди меня»

11.12.2019|17:10
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Жителю Пензенской области, отбывающему наказание в исправительной колонии № 1, помогли найти близкого человека.

Мужчина на протяжении 21 года разыскивал родную сестру, с которой был разлучен в детстве. Он рассылал запросы куда только мог, в том числе в редакцию известной телепрограммы «Жди меня».

Наконец долгожданное чудо случилось.

«Журналисты провели масштабную работу, используя различные информационные ресурсы. В исправительное учреждение Пензы они приехали с радостным известием: родственница осужденного найдена», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Источник — фото www.58.fsin.su
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Гость|11.12.2019 17:53|

Ну кого ещё обрадовать, как не зэка..? Сидит-то за что? Как-то опасаюсь даже за сестру, а то как не выйдет очередной покаявшийся, так опять трупы.

Гость|11.12.2019 17:57|

Сколько ему дали? Что то срок большой.

Гость|11.12.2019 18:29|

На Зоне родственные связи очень важны, родня засылает нам "Кабана" т.е. посылку (чай, консервы, жиры, конфеты). Это хорошо что сестра нашлась, главное чтобы она не отказалась от брата ЗЭКА.

Имя: Гость
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