11.12.2019 | 15:53

Грантовую президентскую поддержку на сумму более 60 миллионов рублей получили некоммерческие организации Пензенской области в 2019 году. Многие проекты, которые были реализованы на эти средства, уже стали брендами региона. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на встрече с общественниками.

«Я хочу вас поблагодарить за вашу работу, за ваш труд, за то, что вы делаете для жителей Пензенской области. Хочу призвать к дальнейшей активной работе в 2020 году», - отметил он.

Иван Белозерцев нацелил собравшихся на повышение качества проектов, которые ежегодно представляются гражданскому обществу. У сотрудников Фонда президентских грантов, которые тоже участвовали во встрече, претензий к Пензенской области нет.

«Радуемся вашим отчетам и самим заявкам, которые вы нам на конкурс присылаете. Очень интересные», - рассказала представитель фонда Любовь Свидченко.

В рамках встречи стороны обсудили уже проделанную работу, планы на будущий год, проблемы и возможные меры поддержки некоммерческих организаций.