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Общество | Некоммерческие организации Пензенской области получили 60 млн рублей

11.12.2019|15:53
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Грантовую президентскую поддержку на сумму более 60 миллионов рублей получили некоммерческие организации Пензенской области в 2019 году. Многие проекты, которые были реализованы на эти средства, уже стали брендами региона. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на встрече с общественниками.

«Я хочу вас поблагодарить за вашу работу, за ваш труд, за то, что вы делаете для жителей Пензенской области. Хочу призвать к дальнейшей активной работе в 2020 году», - отметил он.

Иван Белозерцев нацелил собравшихся на повышение качества проектов, которые ежегодно представляются гражданскому обществу. У сотрудников Фонда президентских грантов, которые тоже участвовали во встрече, претензий к Пензенской области нет.

«Радуемся вашим отчетам и самим заявкам, которые вы нам на конкурс присылаете. Очень интересные», - рассказала представитель фонда Любовь Свидченко.

В рамках встречи стороны обсудили уже проделанную работу, планы на будущий год, проблемы и возможные меры поддержки некоммерческих организаций.

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Гость|11.12.2019 18:51|

Кому же раздали , можно список этих общественных организаций.,!

Гость|11.12.2019 19:10|

Гость писал(a):

Гость|11.12.2019 18:51|

Кому же раздали , можно список этих общественных организаций.,!

penzainform.ru писал(a):
«Радуемся вашим отчетам
Вот Вам ответ. Всё ради отчётов!

Гость|11.12.2019 19:12|

penzainform.ru писал(a):

Многие проекты, которые были реализованы на эти средства, уже стали брендами региона. Об этом заявил губернатор
Ну назвал бы для примера чего-нибудь! Отнюдь, одна болтовня!

Гость|11.12.2019 19:20|

Одна только ОПГ ильиной-пантюшова своровала сколько!

Имя: Гость
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