10.12.2019 | 11:15

В Пензе закончился плановый осмотр тепловых сетей на предмет размещения на них незаконных сооружений, которые могут иметь потенциальную опасность.

По итогам проверки выявлено 238 нарушений. Оказалось, что в охранной зоне теплосетей размещены парковки, детские площадки, торговые павильоны и даже транспортные остановки.

«Согласно нормам эксплуатации, в охранной зоне теплосетей (это не менее 3 метров в каждую сторону от расположения тепломагистрали) запрещено капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение проездов, автостоянок и других объектов», - пояснил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Эти нарушения ускоряют износ теплосетей. Все выявленные факты зафиксированы, документы будут представлены в городскую администрацию и контролирующие органы.