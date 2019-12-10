Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|10 дек 2019|12:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.63  |  $  63.82

Общество | В Пензе завершена проверка охранных зон тепловых сетей

10.12.2019|11:15
Печать

В Пензе закончился плановый осмотр тепловых сетей на предмет размещения на них незаконных сооружений, которые могут иметь потенциальную опасность.

По итогам проверки выявлено 238 нарушений. Оказалось, что в охранной зоне теплосетей размещены парковки, детские площадки, торговые павильоны и даже транспортные остановки.

«Согласно нормам эксплуатации, в охранной зоне теплосетей (это не менее 3 метров в каждую сторону от расположения тепломагистрали) запрещено капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение проездов, автостоянок и других объектов», - пояснил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Эти нарушения ускоряют износ теплосетей. Все выявленные факты зафиксированы, документы будут представлены в городскую администрацию и контролирующие органы.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!