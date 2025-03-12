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Общество

Антимонопольщикам не понравилась реклама магазина на ул. Калинина

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Антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу комиссионного магазина на улице Калинина, 91, в Пензе. Вопросы вызвал слоган, размещенный на внешней стене.

О нарушении в УФАС сообщили из Волго-Вятского ГУ Банка России.

Слоган магазина выглядел так: «лучше, чем ЛОМБАРД 24». Антимонопольщики обратили внимание на два момента. Во-первых, не указаны конкретные характеристики или параметры сравнения магазина и ломбарда, имеющие объективное подтверждение.

Во-вторых, слоган написан так, что потребитель рекламы будет думать, что в данном месте располагается ломбард. Слова «лучше, чем…» выполнены мелким шрифтом, а «ЛОМБАРД 24» - очень крупным и ярким шрифтом.

«Деятельность комиссионного магазина осуществляет индивидуальный предприниматель, не являясь юридически зарегистрированным в качестве ломбарда и не выполняя требования Федерального закона «О ломбардах», - подчеркнули в управлении ФАС.

Комиссия признала рекламу ненадлежащей. Материалы направлены должностному лицу Пензенского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении.

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