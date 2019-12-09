09.12.2019 | 14:35

В субботу, 14 декабря, в Пензенской области эндокринологи и ревматологи проведут дополнительный прием. Предварительно записаться на него можно через портал государственных услуг или на сайте пенза-доктор.рф.

Взрослые, желающие получить консультацию эндокринолога, могут обратиться в поликлинику областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко и городские поликлиники № 1, 3, 4, 6, 8, 9, 14. Маленьких пензенцев будут принимать в детской поликлинике № 6 и поликлинике областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова.

Жителей региона специалисты будут ждать в Городищенской, Мокшанской, Никольской, Пензенской районных, Кузнецкой и Сердобской межрайонных больницах, а также Шемышейской участковой больнице.

Проконсультироваться у ревматолога взрослые пензенцы смогут в поликлинике областной больницы имени Н. Н. Бурденко. Юных пациентов примут в детских поликлиниках № 6 и 8 и поликлинике больницы имени Н. Н. Филатова.

Также дополнительный прием специалиста организуют в Пензенской районной больнице, добавили в пресс-службе регионального минздрава.