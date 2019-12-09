09.12.2019 | 10:13

В Кузнецкой межрайонной детской больнице появилось новое диагностическое оборудование для кабинета врача-оториноларинголога.

Стоимость ЛОР-комбайна превышает 2 миллиона рублей, деньги были направлены из федерального бюджета. При помощи оборудования специалист проводит диагностику состояния горла, носа, а также среднего и наружного уха. Такой осмотр значительно отличается от обычного, поскольку врач видит исследуемые органы изнутри и при отличном освещении.

Также оториноларинголог может использовать видеосистему оборудования и сделать цветное фото или видео высокого качества, чтобы сравнить состояние ЛОР-органов в начале заболевания и после лечения.

Помимо диагностики, с помощью ЛОР-комбайна проводят различные лечебные процедуры: удаление серной пробки, аспирацию содержимого носовых ходов, промывание миндалин и другие.

«Само слово «комбайн» говорит о том, что в нем собран целый набор медицинских инструментов, и все процедуры можно сделать в одном месте», - отметили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Подобного ЛОР-комбайна в лечебном учреждении не было. Его использование позволить оказывать медицинскую помощь на более высоком уровне и максимально удобно проводить все необходимые лечебные и профилактические манипуляции», - добавили в пресс-службе ведомства.

Подобное оборудование в 2019 году появилось и в детских поликлиниках городской и межрайонной больниц Каменки. В 2020 году два ЛОР-комбайна привезут в пензенские детские поликлиники.