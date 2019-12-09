09.12.2019 | 17:32

Некогда забытый праздник отмечают в России 9 декабря. С XVIII века в стране чествовали георгиевских кавалеров. С 2007 года это День Героев Отечества.

На набережной Суры у стелы «Слава героям» прошел торжественный митинг.

В этот день чтут память обладателей ордена Святого Георгия Победоносца. В 1769 году награду учредила императрица Екатерина II. Также это праздник Героев Советского Союза, России, Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы.

«Наша область по праву может гордиться своими героями, которые внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. А цель поисковиков - это установление имен и судеб бойцов и командиров Красной армии, считавшихся пропавшими без вести», - отметил боец поискового отряда Дмитрий Герасимов.

Завершилась торжественная церемония в честь Дня Героев Отечества возложением цветов к основанию монумента возле «Ростка».