Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|7 дек 2019|12:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.69  |  $  64.02

Общество | Изменяется график движения поездов на Куйбышевской железной дороге

07.12.2019|12:06
Печать

В воскресенье, 8 декабря, в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог, в том числе на Куйбышевской железной дороге, начнет действовать новый график движения.

В частности, поезд № 51/52 Пенза - Москва «Сура» начнет курсировать составами из двухэтажных вагонов. В первый рейс такой состав отправится из Пензы 8 декабря 2019 года, из Москвы - 9 декабря 2019 года. Время в пути следования сократится на 30 минут.

Также изменяется расписание поезда № 94 Москва - Пенза. Он будет отправляться из Москвы в 19:08 вместо 16:10, а прибывать в Пензу в 8:26 вместо 6:06.

«Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам», - сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!