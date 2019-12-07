07.12.2019 | 12:06

В воскресенье, 8 декабря, в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог, в том числе на Куйбышевской железной дороге, начнет действовать новый график движения.

В частности, поезд № 51/52 Пенза - Москва «Сура» начнет курсировать составами из двухэтажных вагонов. В первый рейс такой состав отправится из Пензы 8 декабря 2019 года, из Москвы - 9 декабря 2019 года. Время в пути следования сократится на 30 минут.

Также изменяется расписание поезда № 94 Москва - Пенза. Он будет отправляться из Москвы в 19:08 вместо 16:10, а прибывать в Пензу в 8:26 вместо 6:06.

«Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам», - сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.