07.11.2019 | 17:28

За месяц до отправления в первый рейс презентовали новый фирменный поезд «Сура», составленный из 14 двухэтажных вагонов, причем плацкартных нет, все купейные. Количество посадочных мест - 756. Это больше, чем в том, что пока возит пассажиров из Пензы в столицу и обратно. Есть и гладильная, душевая, багажное отделение. Усилены меры безопасности: в каждом вагоне - камеры видеонаблюдения.

«Производится видеозапись, в течение 30 дней видеоконтент хранится», - пояснил начальник отдела ремонта и эксплуатации АО «ФПК» Станислав Жилин.

Также продумана система кондиционирования и вентиляции. В купе, помимо стандартных розеток, есть и с USB-разъемом. Разработчики поезда учли и пожелания особенных пассажиров - людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Вообще выделена зона. Справа от купе для перевозки маломобильных граждан находится санузел для такой категории, а слева - отдельно выделенный тамбур, где с помощью подъемника, если платформа низкая или высокая, идет посадка маломобильных пассажиров», - рассказала заместитель начальника АО «ФПК» Инна Гаврилова.

Такое купе в составе «Суры» одно. Остальные стандартные, и различий между местами на первом и втором этажах нет.

«Если раньше в составе каждый вагон был самостоятельным структурным подразделением, их можно было менять, то здесь - единый состав, который за счет применения технологических решений должен обеспечить более комфортное передвижение благодаря изменению структуры сочленения вагонов», - сообщил министр промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации области Михаил Торгашин.

8 декабря двухэтажная «Сура» впервые отправится в столицу. Время выезда из Пензы привычное, а вот час приезда в Москву изменится - 7:53: поезд ускорен на 30 минут.

Стоимость билетов в двухъярусном поезде - от 1 190 рублей.