07.12.2019 | 17:45

Автомобиль регионального управления Следственного комитета РФ высоко подниматься по Бекешской не рискнул. На место многочисленных ДТП выехала группа сотрудников. По поручению главы федерального ведомства Александра Бастрыкина начали проверку.

«По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации («Халатность»). По данным управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, на Управление ЖКХ города Пензы составлялся административный протокол за несоблюдение требований обеспечения безопасности дорожного движения при содержании дорог», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Автором многочисленных роликов, которые больше напоминают записи соревнований по автослалому, является хозяин дома, в чьи владения не раз въезжали машины.

С большим задором с горы летел УАЗ, а за пару минут до того со двора вышла женщина с малышом. Это запечатлено на видео 2016 года.

Каждую зиму ситуация повторяется. В ходе доследственной проверки установят, насколько ответственно коммунальные службы исполняют свои обязанности.

«Будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, организаций, органов местного самоуправления, государственной власти», - пояснила Татьяна Махницкая.

А жители частного сектора наблюдают за лихачами, которые по накатанной пытаются взять высоту.