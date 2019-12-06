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Общество | Сотрудника «Дамате» занесли на Доску почета Нижнеломовского района

06.12.2019|11:47
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Сотрудник обособленного структурного подразделения «Завод по убою и переработке индейки» ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате») Игорь Барабанов занесен на Доску почета за особые успехи в трудовой деятельности и большой личный вклад в развитие Нижнеломовского района Пензенской области.

Торжественное открытие обновленной фотогалереи состоялось в ноябре 2019 года в Нижнем Ломове. На доске почета размещены портреты представителей организаций, чьи достижения наиболее значительны для развития района. Всего 12 человек были удостоены такой чести - врачи, учителя, сотрудники инженерных служб предприятий, передовики производств.

Игорь Барабанов начал свою трудовую деятельность в компании «Дамате» в октябре 2014 года с должности обвальщика тушек птицы цеха разделки. С июля 2016 года за профессионализм, ответственность и умение правильно организовывать процесс работы его перевели в мастера того же цеха. С июля 2019 года по настоящее время он является начальником цеха первичной разделки.

Игорь Константинович достиг за время своей работы высоких показателей, участвует в расширении ассортимента продукции из мяса индейки, которая пользуется спросом далеко за пределами области. В подчинении у Игоря Константиновича - более 300 человек. Вместе со своей командой он справляется с большим объемом работ, ответственно относится к результатам их выполнения, поддерживает слаженную работу коллектива, пользуется уважением со стороны сотрудников.

В 2018 году он был награжден дипломом руководства ГК «Дамате», в 2019-м выдвинут на награждение благодарностью губернатора Пензенской области и получил сертификат о занесении на Доску почета Нижнеломовского района.

Коллектив компании поздравляет Игоря Барабанова со знаменательным событием. «Дамате» приветствует участие работников холдинга в общественной жизни районов, региона в целом и гордится их достижениями.

Группа компаний «Дамате» с 2012 года реализует в Нижнеломовском районе Пензенской области проект по выращиванию и переработке мяса индейки. Здесь расположены основные производственные объекты компании: инкубаторий, птичники подращивания и откорма, крупнейший в России птицеперерабатывающий завод, элеватор, комбикормовый завод, посевные площади, социальные объекты, а также идет строительство завода по глубокой переработке мяса индейки. Сегодня на нижнеломовских производственных объектах компании трудится свыше 3 630 человек, из них на мясоперерабатывающем заводе - более 2 230 работников.

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