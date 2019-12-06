06.12.2019 | 10:52

В пятницу, 6 декабря, совместное заседание постоянных комиссий Пензенской городской думы началось с обсуждения технического вопроса.

Депутат Александр Смирнов предложил при голосованиях выводить на экраны поименные списки народных избранников с обозначением того, кто из них как голосовал.

Его поддержал Александр Рогожкин, который счел, что, поскольку голосование и так считается открытым, данная идея не противоречит общему регламенту. Он подчеркнул, что избиратели должны знать, за что именно отдают голоса депутаты при решении таких важных вопросов, как, например, формирование городского бюджета на следующий год.

Технический работник пояснил, что для перенастройки программы потребуется как минимум полчаса. Рогожкина этот вариант устроил, и он предложил перенести заседание на 30 минут.

Однако его мнение разделили далеко не все. Так, Жиганша Туктаров заявил, что не намерен терять время: он заранее распланировал свой день и не может внести изменения в рабочий график.

В итоге было принято решение пока удовольствоваться поименной распечаткой голосовавших без выведения фамилий на экран, а на ближайшей сессии вынести данный вопрос на голосование и окончательно определиться, нужно это народным избранникам или нет.