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Общество | Пензенский депутат попытался отнять у коллег полчаса

06.12.2019|10:52
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В пятницу, 6 декабря, совместное заседание постоянных комиссий Пензенской городской думы началось с обсуждения технического вопроса.

Депутат Александр Смирнов предложил при голосованиях выводить на экраны поименные списки народных избранников с обозначением того, кто из них как голосовал.

Его поддержал Александр Рогожкин, который счел, что, поскольку голосование и так считается открытым, данная идея не противоречит общему регламенту. Он подчеркнул, что избиратели должны знать, за что именно отдают голоса депутаты при решении таких важных вопросов, как, например, формирование городского бюджета на следующий год.

Технический работник пояснил, что для перенастройки программы потребуется как минимум полчаса. Рогожкина этот вариант устроил, и он предложил перенести заседание на 30 минут.

Однако его мнение разделили далеко не все. Так, Жиганша Туктаров заявил, что не намерен терять время: он заранее распланировал свой день и не может внести изменения в рабочий график.

В итоге было принято решение пока удовольствоваться поименной распечаткой голосовавших без выведения фамилий на экран, а на ближайшей сессии вынести данный вопрос на голосование и окончательно определиться, нужно это народным избранникам или нет.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|06.12.2019 10:59|

Верной дорогой идёт Товарищ!

Гость|06.12.2019 11:00|

penzainform.ru писал(a):

Так, Жиганша Туктаров заявил, что не намерен терять время: он заранее распланировал свой день и не может внести изменения в рабочий график.
Да ДА кастинги в клубах

Гость|06.12.2019 11:08|

Нет ,какой наглец! Хотел вздрогнуть всех!

Гость|06.12.2019 11:09|

Татары,они хитрые.

Гость|06.12.2019 11:10|

а часы не депутатские у него

Гость|06.12.2019 11:12|

Семеро одного не ждут. Обошлись бы без жиганши.

Гость|06.12.2019 11:37|

Надо было Жиганшу про диплом спросить

Гость|06.12.2019 11:49|

Уж не Вам чита Жиганшу у него как раз нормально все с головой в отличии от Рогожкина, 30 минут хотели просто посидеть. И вообще ему зачем знать по фамильно кто как голосовал, на бюллетенях при голосовании нам может тоже фамилии то ставить? Голосование открытое

Гость|06.12.2019 12:08|

Гость писал(a):

Да ДА кастинги в клубах
И + доля в том самом Богословском бордюро-плиточном заводике.

Имя: Гость
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