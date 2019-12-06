06.12.2019 | 18:03

На сборе руководящего состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ начальнику Управления Росгвардии по Пензенской области Игорю Белову вручили недавно учрежденную медаль «Генерал от инфантерии Е. Ф. Комаровский».

Награда создана как знак поощрения за добросовестное выполнение служебных обязанностей, активное участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.

«Ряд военнослужащих и сотрудников за высокие личные показатели в служебной деятельности и успехи в поддержании боевой готовности войск национальной гвардии РФ были отмечены государственными, ведомственными наградами, а также ценными подарками», - уточнили в пресс-службе регионального управления.

Командующий Приволжским округом ВНГ РФ Александр Порядин отметил, что наметилась тенденция к повышению уровня выучки личного состава подразделений на местах, повысилось качество подготовки и проведения тактико-специальных учений.