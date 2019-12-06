06.12.2019 | 16:36

Прощай, оружие, добровольно сданное в правоохранительные органы жителями Пензы. Плановая ликвидация боеприпасов проводится раз в два года.

«Создается специальная комиссия из числа сотрудников подразделений территориального ОМВД России, а также сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Пензенской области. После завершения всех необходимых процессуальных действий инженерами ОМОН Росгвардии взрывоопасные предметы уничтожаются путем подрыва на полигоне», - пояснил инженер-сапер ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области.

Взрывчатые вещества и изделия, их содержащие, помещаются в специальные углубления в земле. После того как человек уйдет в укрытие, раздаются взрывы.

Тем временем профилактическое мероприятие «Оружие» продолжается. Запрещенные предметы можно сдать в правоохранительные органы (не на безвозмездной основе) и быть освобожденным от уголовной ответственности за их незаконное хранение.