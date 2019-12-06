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Общество | На полигоне взорвали оружие, добровольно сданное жителями Пензы

06.12.2019|16:36
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Прощай, оружие, добровольно сданное в правоохранительные органы жителями Пензы. Плановая ликвидация боеприпасов проводится раз в два года.

«Создается специальная комиссия из числа сотрудников подразделений территориального ОМВД России, а также сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Пензенской области. После завершения всех необходимых процессуальных действий инженерами ОМОН Росгвардии взрывоопасные предметы уничтожаются путем подрыва на полигоне», - пояснил инженер-сапер ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области.

Взрывчатые вещества и изделия, их содержащие, помещаются в специальные углубления в земле. После того как человек уйдет в укрытие, раздаются взрывы.

Тем временем профилактическое мероприятие «Оружие» продолжается. Запрещенные предметы можно сдать в правоохранительные органы (не на безвозмездной основе) и быть освобожденным от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

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Гость|06.12.2019 18:39|

Не, так то мне понравилось, вообще т звучит красиво:

penzainform.ru писал(a):

не на безвозмездной основе
penzainform.ru писал(a):
не на безвозмез
penzainform.ru писал(a):
не на безвоз
penzainform.ru писал(a):
не на без

Гость|06.12.2019 18:42|

интересно сколько разошлось по рукам, время-то нынче смутное

Гость|06.12.2019 18:48|

А вот я обрез дедовский не сдал,пригодится.

Гость|06.12.2019 19:42|

Прицелы Стрючкову отдали?

Имя: Гость
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