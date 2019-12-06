06.12.2019 | 17:30

«Для нас очень важно, чтобы наши усилия были общими, помогать людям, больным наркоманией, поддерживать их в стремлении избавиться от страшной зависимости», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Результаты деятельности в сфере организации медицинской и социальной реабилитации лиц, употребляющих запрещенные вещества, рассмотрели участники областной антинаркотической комиссии.

«Считаю, что у нас недостаточно или слабо работают негосударственные организации. Нужно активнее участвовать - получение грантовой поддержки, субсидий из бюджета», - подчеркнул Иван Белозерцев.

По последним данным, за 10 месяцев 2019 года в области, в стационарных условиях прошли лечение 110 пензенцев с зависимостью.

«За время прохождения реабилитационных мероприятий с пациентами встречаются представители министерства труда, которые предоставляют информацию о вакантных рабочих местах. Психологи наркологической больницы мотивируют пациентов на прохождение реабилитации», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Модель и система социальной адаптации наркозависимых были сформированы в Пензенской области в 2016 году.