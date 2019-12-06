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Общество | Губернатор недоволен эффективностью борьбы с наркозависимостью

06.12.2019|17:30
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«Для нас очень важно, чтобы наши усилия были общими, помогать людям, больным наркоманией, поддерживать их в стремлении избавиться от страшной зависимости», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Результаты деятельности в сфере организации медицинской и социальной реабилитации лиц, употребляющих запрещенные вещества, рассмотрели участники областной антинаркотической комиссии.

«Считаю, что у нас недостаточно или слабо работают негосударственные организации. Нужно активнее участвовать - получение грантовой поддержки, субсидий из бюджета», - подчеркнул Иван Белозерцев.

По последним данным, за 10 месяцев 2019 года в области, в стационарных условиях прошли лечение 110 пензенцев с зависимостью.

«За время прохождения реабилитационных мероприятий с пациентами встречаются представители министерства труда, которые предоставляют информацию о вакантных рабочих местах. Психологи наркологической больницы мотивируют пациентов на прохождение реабилитации», - пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Модель и система социальной адаптации наркозависимых были сформированы в Пензенской области в 2016 году.

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Гость|06.12.2019 18:43|

Правильно,давно уже конопельку узаконить надо.

Гость|06.12.2019 18:52|

Опять понесло не туда ужас.

Гость|06.12.2019 19:00|

Ну как ОНИ "боролись" с наркоторговцами в Чемодановке и Лопатках всем известно,ОНИ их не видели в упор.

Гость|06.12.2019 19:11|

penzainform.ru писал(a):

«Считаю, что у нас недостаточно или слабо работают негосударственные организации.
penzainform.ru писал(a):
подчеркнул Иван Белозерцев.
А жители области как раз наоборот считают, чо у нас недостаточно или слабо работают как раз государственные организации, в т.ч и губернатор!

Гость|06.12.2019 19:16|

СНАЧАЛА НАДО ГОСУДАРСТВУ ОЧЕНЬ ЖЕСТКО ПРЕСЕКАТЬ ЭТО ЯВЛЕНИЕ, ВПЛОТЬ ДО ПОЖИЗНЕННОГО ИЛИ РАССТРЕЛА ТОРГОВЦЕВ ЭТОГО ЗЕЛЬЯ.

Гость|06.12.2019 19:39|

А Вы знаете что там в этих ваших корумпированных наркологиях?

Закалывают всякими психотропными лекарствами и таблетками, так что они от туда выходят ЕЩЁ дурее. И возвращаются туда вновь.

Вместо того чтобы снимать абстинентный синдром и отправлять в лагерь на трудотерапию с участием церковных служителей.

У Вас есть такие лагеря?

Это всё бесполезные сотрясания воздуха и лег на месте.

Ни что так не вразумит человека, как труд на свежем воздухе и молитвы Богу.

Ваших наркологов-психологов СУДИТЬ половина надо.

Сколько денег срубили на чужом горе.

Гость|06.12.2019 19:39|

Была бы наркослужб хотела, так давно бъы победила это зло

Гость|06.12.2019 19:40|

Им это не выгодно

Деньжища лопатами гребут

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