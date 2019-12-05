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Общество | В Пензе лучшие инноваторы получат по 500 тысяч рублей

05.12.2019|16:42
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В финальную часть конкурсного отбора молодежных проектов по программе «Умник» попала 41 заявка. Главной целью таких мероприятий является поддержка ученых, стремящихся реализовать свои инновационные идеи, воплощение в жизнь исследовательских работ и стимулирование специалистов, занимающихся научно-технической деятельностью.

«Экспертная комиссия будет оценивать эти проекты-победители по квоте, которая есть у Пензенской области. Каждый из 16 получит по 500 тысяч рублей на проведение работ, заявленных по проекту. Я считаю, поддержка достаточно ощутимая для молодых предпринимателей, молодых ученых, молодых инженеров», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Каждому участнику конкурса предстоит доказать, что именно его заявка действительно нуждается в федеральной финансовой поддержке.

Евгений Попадьев, например, придумал электрод, который можно применить в российской медицине.

«Суть его в том, чтобы восстанавливать поврежденные ткани воздействием тепла. Отличается от аналогов своей измененной формой. Над этим проектом я работаю почти год», - рассказал финалист конкурсного отбора.

Лучших инноваторов определят по шести тематическим направлениям: цифровые, химические, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, новые приборы и медицина.

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