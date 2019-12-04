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Общество | В МЧС рассказали, как правильно выбрать гирлянды для улицы и дома

04.12.2019|09:58
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В преддверии Нового года сотрудники МЧС дали жителям Пензенской области рекомендации, как правильно выбрать гирлянду, чтобы не получить удар током и не устроить пожар в доме.

«В первую очередь необходимо определиться, какая гирлянда вам понадобится. Если елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть дома, то выбирайте уличную - она имеет дополнительную защиту от влаги. Уличным гирляндам предстоит работать при любой погоде, они должны обладать повышенной прочностью. Помните: дешевые пластики на холоде быстро теряют гибкость и трескаются, провода оголяются, и гирлянда становится опасной.

Для домашней елки подойдет интерьерная гирлянда, она не защищена от воды. На улице ее использовать запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание.

При покупке новогодней гирлянды спросите у продавца сертификат безопасности, в том числе и пожарной. Если такового не имеется, лучше поискать гирлянды в другом месте!» - советует старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова.

При покупке следует проверить изоляцию. Она должна быть плотной и гибкой, провод не должен порваться от малейшего натяжения. Иначе можно получить удар электричеством, зацепившись за гирлянду. Самые проблемные места - соединение провода с вилкой, с переключателем режимов и с лампочками.

«Подержите в руках коробку переключателя режимов. Слегка надавите на нее пальцами: если пластмасса легко прогибается, то лучше такое изделие не покупать.

Наряжая елку, старайтесь не опускать гирлянды близко к полу - их могут зацепить дети или домашние животные. Даже если никого не ударит током, есть риск опрокидывания елки со всеми игрушками и украшениями», - рекомендует Татьяна Шишканова.

Ранее в ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, как правильно обращаться с пиротехническими изделиями, чтобы не получить травму и избежать возгорания.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|04.12.2019 11:22|

Уважаемая старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяна Шишканова, а Вы не расскажите нам, какими елочными игрушками лучше всего наряжать елку к предстоящему Новому Году?

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