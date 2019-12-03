03.12.2019 | 10:52

В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС просят жителей Пензенской области соблюдать осторожность при обращении с петардами, фейерверками и бенгальскими огнями.

«В помещениях пользоваться пиротехникой запрещено - ее можно применять только на улице, вдали от домов и ни в коем случае не с балкона. Все правила по безопасному применению разъясняются в инструкции или на упаковке пиротехнического изделия сертифицированного производства. Не отпускайте детей до 14 лет самостоятельно запускать пиротехнику: даже простенькие петарды - не игрушка!» - напоминает старший дознаватель отдела административной практики и дознания майор внутренней службы Татьяна Шишканова.

Опасно носить петарды в карманах, направлять ракеты и фейерверки на людей, бросать петарды под ноги, держать фитиль во время поджигания около лица, покупать пиротехнику на улице и в сомнительных ларьках. Следует помнить, что салюты устанавливают не ближе чем в 30 метрах от жилья.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам 101 или 112 как с мобильного, так и со стационарного телефонов.