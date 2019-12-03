03.12.2019 | 16:42

В субботу, 7 декабря, в Заречный доставят афонскую святыню - Дары волхвов. Ее смогут увидеть прихожане храма Иоанна Предтечи, расположенного на проспекте Мира.

«Это золото, ладан и смирна, которые волхвы принесли в дар новорожденному Христу», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на настоятеля храма Виталия Зорина.

Встретить ковчег с дарами смогут все, кто придет на вечернее богослужение, начинающееся в 17:00. В последующем верующим предоставят возможность приобщаться к ним каждый день с 7:00 до 19:00.

В октябре в закрытый город привозили мощи святителя Николая Чудотворца. Они находились там до 3 ноября: с 19 по 27 октября - в храме Преподобного Серафима Саровского, с 28 по 30 октября - в храме-часовне Святого Великомученика Пантелеимона в больничном городке, с 31 октября по 3 ноября - в Воскресенском молитвенном доме на улице Литке, 29.