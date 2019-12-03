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Общество | В Заречный привезут афонскую святыню Дары волхвов

03.12.2019|16:42
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В субботу, 7 декабря, в Заречный доставят афонскую святыню - Дары волхвов. Ее смогут увидеть прихожане храма Иоанна Предтечи, расположенного на проспекте Мира.

«Это золото, ладан и смирна, которые волхвы принесли в дар новорожденному Христу», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на настоятеля храма Виталия Зорина.

Встретить ковчег с дарами смогут все, кто придет на вечернее богослужение, начинающееся в 17:00. В последующем верующим предоставят возможность приобщаться к ним каждый день с 7:00 до 19:00.

В октябре в закрытый город привозили мощи святителя Николая Чудотворца. Они находились там до 3 ноября: с 19 по 27 октября - в храме Преподобного Серафима Саровского, с 28 по 30 октября - в храме-часовне Святого Великомученика Пантелеимона в больничном городке, с 31 октября по 3 ноября - в Воскресенском молитвенном доме на улице Литке, 29.

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Гость|03.12.2019 16:51|

вздрогнул

Гость|03.12.2019 16:56|

Я прочитал афонскую свинью

Гость|03.12.2019 17:01|

Просветите плиз, а вот во времена СССР мощи тоже возили по городам и весям?

Гость|03.12.2019 17:06|

Опять попы людей дурят

Гость|03.12.2019 17:26|

Дары лохов.

Имя: Гость
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