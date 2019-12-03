03.12.2019 | 18:16

«Никто не забыт, ничто не забыто!» - эти слова стали символом Дня Неизвестного солдата (3 декабря). В Великой Отечественной войне, по официальным данным, погибло около 26 миллионов советских людей. Среди них - без вести пропавшие защитники Родины.

3 декабря 1966 года состоялась церемония торжественного захоронения праха Неизвестного солдата у стен Московского кремля, в Александровском саду. Такие места есть практически в каждом российском городе.

Так совпало, что на родную Сердобскую землю бойцы поискового отряда в торжественный день привезли прах красноармейца Воронкина.

«Наконец вернется домой. Украинские коллеги передали его нашим поисковикам, и делегация Пензенской области забрала останки бойца в Москве. Задача поисковиков - чтобы неизвестных солдат осталось как можно меньше. Кирилл Петрович вернется домой, вернется его имя, вернется в семью», - отметил командир поискового отряда «Комбат» Вадим Матюшин.

Благодаря бойцам поисковых отрядов неизвестных солдат становится все меньше, но вернуть домой каждого вряд ли возможно.