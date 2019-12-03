«Никто не забыт, ничто не забыто!» - эти слова стали символом Дня Неизвестного солдата (3 декабря). В Великой Отечественной войне, по официальным данным, погибло около 26 миллионов советских людей. Среди них - без вести пропавшие защитники Родины.
3 декабря 1966 года состоялась церемония торжественного захоронения праха Неизвестного солдата у стен Московского кремля, в Александровском саду. Такие места есть практически в каждом российском городе.
Так совпало, что на родную Сердобскую землю бойцы поискового отряда в торжественный день привезли прах красноармейца Воронкина.
«Наконец вернется домой. Украинские коллеги передали его нашим поисковикам, и делегация Пензенской области забрала останки бойца в Москве. Задача поисковиков - чтобы неизвестных солдат осталось как можно меньше. Кирилл Петрович вернется домой, вернется его имя, вернется в семью», - отметил командир поискового отряда «Комбат» Вадим Матюшин.
Благодаря бойцам поисковых отрядов неизвестных солдат становится все меньше, но вернуть домой каждого вряд ли возможно.
penzainform.ru писал(a):Оставьте погибших в покое. Мой дед тоже погиб в 1943 и неизвестно где. Я не хочу что бы кто то ворошил его прах. 70 лет прошло, если этого не сделали сразу не надо это делать и теперь. Память она в умах, сердцах людей, а не на площадных показательных мероприятиях. Еще больше кощунственно выглядит, что ту страну, ту великую страну за которую люди отдали свои жизни, страну социальной справедливости разрушили и оболгали, а теперь лицемерно воздают почести погибшим.