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Общество | Волонтеры из Пензы на международном форуме в Сочи поборются за победу

01.12.2019|13:19
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Пензенские волонтеры отправятся на международный форум добровольцев, он состоится 2-5 декабря в городе Сочи. Там встретятся не просто представители делегаций, а молодежь, которая будет бороться за победу в ряде номинаций.

«Для нас приятно, что в числе финалистов и полуфиналистов есть представители Пензенской области, пензенских добровольцев. В частности, финалистом является Стародубов Денис, представитель волонтеров-медиков», - сообщил руководитель регионального отделения РСО Артем Колобов.

Кроме того, в Сочи отправятся еще пять полуфиналистов и 11 делегатов от Сурского края. Об этом рассказали на пресс-конференции в Доме молодежи. Форум в Краснодарском крае должен стать главным мероприятием, посвященным Дню добровольца.

Как отметил руководитель многофункционального молодежного центра Олег Куроедов, волонтерское движение в Пензенской области развивается и в последнее время активисты проделали огромную работу в области профилактики, пропаганды патриотизма, здорового образа жизни и других направлениях. За это 300 добровольцев в качестве подарка могли посетить выступление Басты.

«Мы постарались никого не забыть, чтобы самые активные, действительно лучшие ребята - представители добровольческих объединений самых разных сфер получили такую возможность. Отрадно, что так совпало, что в канун Дня добровольца такое решение и поощрение вышло», - пояснил Олег Куроедов.

Всемирный день добровольца отмечается 5 декабря. К этой дате приурочена целая серия мероприятий во всех регионах страны.

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