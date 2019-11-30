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Общество | В Пензе обсудили патриотическое воспитание молодежи

30.11.2019|16:35
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Мероприятие не для вида, а большого дела ради - так называют Рождественские чтения их участники. Образовательный форум идет в Пензе всю неделю. Он посвящен 75-й годовщине Великой Победы. И на одной из секции говорили о необходимости донести правдивые факты об Отечественной войне до молодежи.

«Буду говорить только за нашу Пензенскую епархию, о том, чтобы мы смогли в этот период сформировать правильное отношение к своей стране, к своей Родине, которое бы помогло подрастающему поколению быть духовно здоровыми», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Все ради того, чтобы дети помнили о подвиге прадедов и ценили, что являются их наследниками. В секции приняли участие иногородние и пензенские историки, представители образовательной системы и молодежного сообщества. Итогом встречи стала резолюция.

А Рождественские чтения будут продолжаться до 1 декабря.

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Гость|30.11.2019 19:01|

Гордость за СССР, это советский народ победил!! А сейчас... банда патриотов. Тьфу

Гость|30.11.2019 19:13|

А что сделала РПЦ для востановления Стелы Героям ВОВ и Труда на Советской площади??? Пустословить хорошо,но дела где?Где вклад Пензенской Епархии,это память о героях земли Пензенской?Вы думаете дети не видят всё это?

Гость|30.11.2019 19:17|

Поп - патриот.))

Имя: Гость
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