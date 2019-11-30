30.11.2019 | 16:35

Мероприятие не для вида, а большого дела ради - так называют Рождественские чтения их участники. Образовательный форум идет в Пензе всю неделю. Он посвящен 75-й годовщине Великой Победы. И на одной из секции говорили о необходимости донести правдивые факты об Отечественной войне до молодежи.

«Буду говорить только за нашу Пензенскую епархию, о том, чтобы мы смогли в этот период сформировать правильное отношение к своей стране, к своей Родине, которое бы помогло подрастающему поколению быть духовно здоровыми», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Все ради того, чтобы дети помнили о подвиге прадедов и ценили, что являются их наследниками. В секции приняли участие иногородние и пензенские историки, представители образовательной системы и молодежного сообщества. Итогом встречи стала резолюция.

А Рождественские чтения будут продолжаться до 1 декабря.