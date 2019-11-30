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Общество | Пензенцам рекомендуют проверить свои лицевые счета в пенсионном фонде

30.11.2019|13:10
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Всем работающим и неработающим жителям Пензенской области следует проверить сведения своих лицевых счетов в Пенсионном фонде России и при необходимости обратиться в управление фонда по месту жительства для оценки имеющихся документов о стаже и заработке.

С 1 января 1997 на каждое застрахованное лицо в ПФР ведется индивидуальный лицевой счет. На нем хранится информация о пенсионных правах. У работающих граждан счет обновляется ежеквартально исходя из данных о суммах страховых взносов, которые предоставляют работодатели.

Ознакомиться со сведениями своего индивидуального лицевого счета можно через интернет (в личном кабинете на сайте ПФР или в мобильном приложении «Электронные сервисы ПФР») либо обратившись в ближайший территориальный орган ПФР.

«В документах (трудовых книжках, справках) иногда встречаются ошибки в оформлении, которые могут влиять на размер будущей пенсии, а в отдельных случаях приводят к отказу в ее назначении», - пояснили в пресс-службе регионального отделения фонда.

Если какие-либо сведения не включены в индивидуальный лицевой счет или учтены не в полном объеме (например, служба в армии, периоды ухода за детьми), следует обратиться в управление ПФР для уточнения и дополнения лицевого счета.

Специалисты проверят правильность оформления документов, оценят полноту и достоверность информации, а в случае необходимости направят запросы в архивы и организации.

«В результате такой заблаговременной работы для назначения пенсии надо будет только подать заявление, и она будет назначена в кратчайшие сроки по данным лицевого счета», - пояснили в фонде.

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Гость|30.11.2019 13:59|

Посмотреть, сколько с нас царица пар нули

Имя: Гость
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