29.11.2019 | 09:10

В Пензе стартовал XX сезон конкурса «Лучший ученический класс». Он проводится при поддержке руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова.

К участию приглашаются ученические коллективы 5-11-х классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории избирательного округа № 1.

Конкурс будет проходить в три этапа, итоги подведут в мае 2020 года в парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Победителям вручат дипломы и ценные подарки, а лучшему ученическому классу - подарочный сертификат на туристическую поездку в один из городов России, который выберут сами ребята.

Лучший ученический класс 2019 года выбрал Казань. Были намечены туристические маршруты, которые позволили школьникам посетить не только столицу Татарстана, но и Свияжск и Болгар.

«Поездка в Казань сделала наши каникулы чуточку длиннее. Это путешествие запомнилось нам надолго. Казань оказалась теплым, солнечным и очень гостеприимным городом. Мы очень благодарны организатору конкурса «Лучший ученический класс» Вадиму Николаевичу Супикову за возможность расширить карту наших путешествий», - рассказали ученицы Арина Антонова, Алина Прядильщикова и Анастасия Долгова.

Лауреаты в разные годы побывали в пяти городах: Казани (2011, 2014, 2018, 2019), Нижнем Новгороде (2012), Санкт-Петербурге (2013), Сочи (2015, 2016) и Калининграде (2017).

За время проведения конкурса его участниками стали более 4 000 школьников из 13 школ округа. Победителями в номинациях признаны более 600 ребят, которые достигли весомых результатов в учебе, спорте и общественной жизни.

«Отрадно, что с каждым годом растет число участников и качество представляемых работ. Это прекрасная возможность проявить свои способности и таланты, умение работать в команде и вместе идти к достижению цели. Благодарю за поддержку наших уважаемых педагогов и родителей, а всем школьникам желаю творческого азарта и победы», - отметил Вадим Супиков.