Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|29 ноя 2019|19:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  71.18  |  $  64.61

Общество | Пензенской школе № 49 исполнилось 60 лет

29.11.2019|18:01
Печать

В Доме молодежи появился весомый повод для модного светового шоу - праздник самый что ни на есть серьезный. У школы № 49 - день рожденья.

«Прошло уже 60 лет с того момента, когда в 1959 году в самом центре города открылось новое здание. Но самое главное - это не то, что построили здание, самое главное - это то, что мы с вами, наши ветераны в первую очередь, вдохнули жизнь в это здание, сделали его школой», - сообщил директор школы № 49 г. Пензы Алексей Паюк.

Ирина Николаевна Мельникова работала учителем химии с 1983 года по 1996-й. Говорит, что каждому педагогу отведено свое время.

«Коллектив омолодился. Здесь из тех, с кем я работала, осталась только Наталья Алексеевна - организатор. Это хорошо, конечно. Что же, старухи, что ли, должны работать? Молодежь пусть работает! В школе должны работать молодые учителя. Старухам делать в школе нечего, мы неинтересны детям становимся, как начинаем стареть», - отметила ветеран педагогического труда.

Практически всех учителей школы № 49 наградили и отметили. А дети подарили своим наставникам праздничный концерт.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!