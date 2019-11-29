29.11.2019 | 18:01

В Доме молодежи появился весомый повод для модного светового шоу - праздник самый что ни на есть серьезный. У школы № 49 - день рожденья.

«Прошло уже 60 лет с того момента, когда в 1959 году в самом центре города открылось новое здание. Но самое главное - это не то, что построили здание, самое главное - это то, что мы с вами, наши ветераны в первую очередь, вдохнули жизнь в это здание, сделали его школой», - сообщил директор школы № 49 г. Пензы Алексей Паюк.

Ирина Николаевна Мельникова работала учителем химии с 1983 года по 1996-й. Говорит, что каждому педагогу отведено свое время.

«Коллектив омолодился. Здесь из тех, с кем я работала, осталась только Наталья Алексеевна - организатор. Это хорошо, конечно. Что же, старухи, что ли, должны работать? Молодежь пусть работает! В школе должны работать молодые учителя. Старухам делать в школе нечего, мы неинтересны детям становимся, как начинаем стареть», - отметила ветеран педагогического труда.

Практически всех учителей школы № 49 наградили и отметили. А дети подарили своим наставникам праздничный концерт.