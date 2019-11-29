29.11.2019 | 14:57

Для уборки федеральных дорог в Пензенской области привлекут 166 спецмашин. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Чистить снег и обрабатывать проезжую часть противогололедными материалами будут КДМ (комбинированные дорожные машины), автогрейдеры, экскаваторы, погрузчики, тракторы со снегоуборочным оборудованием и другая техника.

«Контроль за обстановкой на трассах М5 «Урал», Р208 Тамбов - Пенза и Р158 Нижний Новгород - Саранск - Пенза - Саратов осуществляется с помощью комплексных постов контроля метеосистемы», - уточнили в «Поволжуправтодоре».

Водители могут пожаловаться на дорожную обстановку по круглосуточному телефону диспетчерской службы 8(8412)55-11-04.

Чтобы магистрали чистились вовремя, автомобилистов просят соблюдать ПДД и не допускать аварийных ситуаций.