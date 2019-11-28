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Общество | В Пензе псевдоклиент пытался сбыть в чермет решетку от ливневки

28.11.2019|18:32
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Мужчина с решеткой от ливневой канализации, пожалуй, ни у кого из окружающих не вызывал вопросов. А они так и напрашиваются. Если металлическая конструкция у него в руках, значит, где-то на дороге образовалась ловушка и зияет открытая дыра.

С псевдоклиентом по пунктам приема чермета в Железнодорожном районе проехали представители администрации, сотрудники полиции. Они находились в засаде, где их не видно. А герой пытался сбыть товар.

«Это с ливневки с дорожной. Я не приму, нельзя», - сообщил сотрудник пункта приема.

Участники рейда объезжали точки одну за другой. И отовсюду псевдоклиент выходил со своей ношей.

«Ливневка, паспорт давай, говорят», - отметил мужчина.

Однако крышки с колодцев как пропадали, так и продолжают исчезать. Значит, спрос на них все-таки существует.

«Есть такая проблема, жители жалуются, и сотрудники администрации в ходе осмотра территорий выявляют открытые люки. Незамедлительно отправляем информацию в департамент жилищно-коммунального хозяйства для принятия решения, водоканал и соответствующие службы», - пояснил заместитель главы администрации Железнодорожного района г. Пензы Андрей Шулькин.

О том, как решить проблему с кражей крышек колодезных люков и решеток, на одном из совещаний в мэрии высказался и глава города Владимир Мутовкин. Он предложил сделать как в других регионах: закрывать ливневки на замки.

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Гость|28.11.2019 19:11|

В Пензе комиссия не нашла в пунктах приема металла крышек от люков

Гость|28.11.2019 19:12|

Знают у кого искать!

Гость|28.11.2019 19:38|

я их сдавал брали

Гость|28.11.2019 19:54|

Из чугунных сливных решёток получаются вечные колосники для больших деревенских печей.

Гость|28.11.2019 19:55|

Гость писал(a):

я их сдавал брали
скоро замерзнут, уже не снимешь.

Имя: Гость
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