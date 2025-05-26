Кузнецк получит более 400 млн на инфраструктуру одного микрорайона

26.05.2025 | 16:00

Кузнецк получит более 400 млн рублей на обустройство инфраструктуры в микрорайоне Аэродром. Об этом глава города Сергей Златогорский сообщил на совещании в администрации в понедельник, 26 мая.

«Это то, о чем мы долго говорили: там не хватает у нас электричества для развития территории и нет канализации. Вот эти вопросы будут за счет этих денег решены. Возможно, начнем заниматься посадкой туда котельной», - сообщил Златогорский.

Он отметил, что ситуация, безусловно, позитивная, но потребуются серьезных усилия, чтобы грамотно и качественно освоить такую большую сумму, которая поступит.

В целом на реализацию различных инфраструктурных проектов Кузнецк в 2025 году получит более 2 млрд рублей из бюджета.

«Такого не было никогда», - подчеркнул Сергей Златогорский.