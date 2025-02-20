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Общество

Завершить строительство канализации в Междуречье надеются уже летом

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На улице Кустодиева в Междуречье идет строительство новой линии центральной канализации. Подрядчик уже выполнил геодезическую разбивку и проложил почти 300 метров трубопровода из запланированных 778, сообщил глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале в четверг, 20 февраля.

Завершить строительство канализации в Междуречье надеются уже летом

Сейчас рабочие обустраивают шпунтовое ограждение (конструкция в виде стены, которая устанавливается по периметру котлована. - Прим. ред.) и занимаются монтажом колодцев.

Завершить строительство канализации в Междуречье надеются уже летом

Завершить строительство планируется летом, затем участок врежут в городскую канализацию и подключат к ней таким образом около 100 частных домов.

Завершить строительство канализации в Междуречье надеются уже летом

«Поставили себе задачу в будущем присоединить к централизованной системе все Междуречье», - написал Олег Денисов.

Строительство центральной канализации в Междуречье начали еще в 2021 году, но затем работы приостановились. Позже проектную документацию скорректировали, получили положительное заключение государственной экспертизы и заключили новый контракт. Из городского бюджета на строительство выделили более 60,6 млн рублей.

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Источник — фото из тг-канала Олега Денисова
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