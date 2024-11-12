Пензенец купил канализацию в Липецке, чтобы сдавать в аренду

12.11.2024 | 11:27

Житель Пензы стал владельцем канализационной насосной станции в Липецке, купив ее на торгах. В результате канализация засорилась, а хозяин не спешит ее прочищать.

Как сообщает издание GOROD48.ru, по состоянию на 8 ноября жильцы более 300 квартир в многоэтажных домах № 81 и 85 на улице Фрунзе сутки не могли воспользоваться туалетами.

Еще в марте 2023 года застройщик по решению суда должен был передать канализационную насосную станцию специализированной организации. Но строительная компания обанкротилась. Конкурсный управляющий заключил договор на обслуживание КНС организацией «Росводоканал-Липецк». Пока действовал договор, работники компании не раз устраняли засоры на сетях канализации.

Однако впоследствии имущество банкрота стали распродавать, и канализационную станцию купил житель Пензы. 1 сентября 2024-го договор с «РВК-Липецк» на обслуживание оказался расторгнут, а новый не заключен.

По словам пензенца, его бизнес - покупать сети и сдавать их в аренду. КНС и сети водоотведения в Липецке обошлись ему около 300 000 рублей. Теперь он готов сдать станцию «РВК-Липецк» за 20 000 рублей в месяц. В свою очередь, ресурсники готовы принять имущество лишь бесплатно.

«Я канализацию чистить не буду. Мне проще как собственнику ее закрыть. Я имею на это право. Надо только за определенное время уведомить все стороны», - заявил новый владелец.

Пензенец обратился в липецкую прокуратуру, чтобы понудить «Росводоканал» заключить договор. А так как компания уже использует станцию, он намерен взыскать деньги за аренду.