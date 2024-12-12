В 2025 году в Междуречье построят центральную канализацию

12.12.2024 | 18:24

В 2025 году начнется строительство центральной канализации в микрорайоне Междуречье, сообщили в Управлении капитального строительства Пензы.

Подрядчика определили в начале декабря по итогам электронного аукциона.

«Проектной документацией предусмотрена прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации на территории микрорайона Междуречье города Пензы с установкой канализационной насосной станции (КНС)», - уточнили в управлении.

Работы частично выполнили еще в 2021 году, но затем они приостановились. Теперь проектная документация скорректирована, получено положительное заключение государственной экспертизы. Новый контракт предусматривает строительство магистральной сети канализации по улице Кустодиева до врезки ее в КНС.

Работы должны быть окончены в сентябре 2025 года. Из городского бюджета на них выделено более 60,6 млн рублей.