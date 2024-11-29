Реконструкция канализации в Лесном завершается

29.11.2024 | 09:31

В поселке Лесном завершается реконструкция сетей водоотведения, начавшаяся летом. Пользоваться канализацией будут более 2,6 тыс. человек. Стоимость проекта - 47 млн рублей.

На 28 ноября были закончены укладка напорного трубопровода, переход под дорогой в районе Ахунского переезда и врезка в очистные сооружения Заречного.

«Смонтированы колодцы, задвижки, фасонные части трубопровода. Заменены наружные сети электроснабжения от существующей трансформаторной подстанции до канализационной насосной станции в связи с увеличением мощности насосов», - перечислили в администрации Пензы.

От приемного колодца на территории поселка (туда сходятся сети водоотведения) до станции проложили участок самотечной сети диаметром 400 мм.

«Остается выполнить монтаж насосной группы. Переключить сброс водоотведения со старых насосов на новые планируем 30 ноября», - сообщил начальник городского управления капитального строительства Вадим Астафьев.

Протяженность напорной части коллектора составляет 3 342 м. Он выполнен из двух полипропиленовых труб диаметром по 160 мм. «Срок службы таких изделий составляет 50 лет», - уточнили в мэрии.