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Общество

Реконструкция канализации в Лесном завершается

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В поселке Лесном завершается реконструкция сетей водоотведения, начавшаяся летом. Пользоваться канализацией будут более 2,6 тыс. человек. Стоимость проекта - 47 млн рублей.

Реконструкция канализации в Лесном завершается

На 28 ноября были закончены укладка напорного трубопровода, переход под дорогой в районе Ахунского переезда и врезка в очистные сооружения Заречного.

«Смонтированы колодцы, задвижки, фасонные части трубопровода. Заменены наружные сети электроснабжения от существующей трансформаторной подстанции до канализационной насосной станции в связи с увеличением мощности насосов», - перечислили в администрации Пензы.

От приемного колодца на территории поселка (туда сходятся сети водоотведения) до станции проложили участок самотечной сети диаметром 400 мм.

Реконструкция канализации в Лесном завершается

«Остается выполнить монтаж насосной группы. Переключить сброс водоотведения со старых насосов на новые планируем 30 ноября», - сообщил начальник городского управления капитального строительства Вадим Астафьев.

Реконструкция канализации в Лесном завершается

Протяженность напорной части коллектора составляет 3 342 м. Он выполнен из двух полипропиленовых труб диаметром по 160 мм. «Срок службы таких изделий составляет 50 лет», - уточнили в мэрии.

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Источник — фото администрации Пензы
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