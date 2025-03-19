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Из жизни

В гордуме выплата денег упавшему в люк пензенцу вызвала вопросы

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Выплата жителю Пензы 250 000 рублей из бюджета в качестве компенсации морального вреда вызвала вопросы у депутата гордумы Александра Смирнова. Он задал их начальнику финансового управления Ольге Завьялкиной на заседании в среду, 19 марта.

В частности, депутата интересовало, почему ответчиком по иску выступает управление капитального строительства.

Речь идет о падении пензенца в люк напротив дома № 4г на улице Рябова. ЧП случилось вечером 28 апреля 2023 года. Мужчина возвращался домой по проезжей части, которую в тот момент ремонтировали. Но дорожники не позаботились о безопасности пешеходов. Горожанин получил травмы, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

«Заказчик работ - УКС, он и является ответчиком», - пояснила начальника финуправления. Она подчеркнула, что в суде удалось снизить запрашиваемую пострадавшим сумму с 600 000 до 250 000.

Александр Смирнов уточнил, можно ли привлечь к процессу подрядчика, выполнявшего работы.

По словам Ольги Завьялкиной, управлению будет направлена рекомендация подать в суд регрессный иск (требование о возврате денег, уплаченных третьему лицу по вине ответчика. - Прим. ред.).

Ранее сообщалось, что подрядчик проводил капитальный ремонт дороги на улице Рябова с февраля 2022 года в рамках муниципального контракта. В суде пришли к выводу, что он не создал условия для прохода граждан, но такая обязанность на него и не была возложена. Управление капитального строительства, которое было уполномочено контролировать работы, в свою очередь не приняло необходимые меры.

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