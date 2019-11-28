28.11.2019 | 16:34

Специалисты антимонопольной службы готовят документы для обращения с иском в Арбитражный суд Пензенской области. В этой инстанции будет решаться вопрос об отзыве у компаний-перевозчиков свидетельств, которые они получили в апреле 2019-го.

«Со стороны администрации было допущено нарушение, когда эти свидетельства предоставлялись тем перевозчикам, которые до этого оказывали эти услуги. В соответствии с требованиями 220-го Федерального закона антимонопольное управление полагает, что данные свидетельства должны быть разыграны на аукционе», - пояснила заместитель руководителя УФАС России по Пензенской области Елена Прокаева.

С этим, по словам представителя регионального УФАС, согласились и чиновники мэрии в лице управления транспорта и связи. Чтобы восстановить справедливость, нужно провести конкурс на перевозку пассажиров автобусами по регулярным маршрутам. Однако при этом должны быть отозваны ранее выданные документы.

«В добровольном порядке администрация предложила перевозчикам вернуть эти свидетельства. Естественно, перевозчики от этого отказались», - сообщила Елена Прокаева.

Что же касается картельного сговора между транспортными компаниями, которые практически в одно время и на одинаковую сумму увеличили стоимость проезда в маршрутках и автобусах, то рассмотрение этого дела продолжается.

Специалисты не исключают, что перевозчиками умышленно затягивается рассмотрение дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства.