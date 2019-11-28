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Общество | Прокуратура добилась выделения автобуса для тамалинской спортшколы

28.11.2019|17:48
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Детско-юношеская спортивная школа в Тамале не имеет транспорта для перевозки воспитанников. Это выяснила проверка, которую провела прокуратура района.

На сборы и соревнования детей вынуждены были привозить родители на своих автомобилях.

Прокурор внес представления начальнику отдела образования и главе администрации Тамалинского района.

«В итоге за спортивной школой на праве оперативного управления закреплен автобус, а в штат введена должность водителя. Приказом главы администрации района начальник отдела образования привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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