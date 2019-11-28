28.11.2019 | 17:48

Детско-юношеская спортивная школа в Тамале не имеет транспорта для перевозки воспитанников. Это выяснила проверка, которую провела прокуратура района.

На сборы и соревнования детей вынуждены были привозить родители на своих автомобилях.

Прокурор внес представления начальнику отдела образования и главе администрации Тамалинского района.

«В итоге за спортивной школой на праве оперативного управления закреплен автобус, а в штат введена должность водителя. Приказом главы администрации района начальник отдела образования привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.