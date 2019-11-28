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Общество | Преподаватель-взяточник заплатил штраф из страха лишиться свободы

28.11.2019|11:26
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Преподаватель пензенского вуза заплатил полумиллионный штраф, назначенный ему судом за взятку.

12 тысяч преподаватель получил от студента, которому поставил зачет и принял экзамен без проверки знаний. Однако эти деньги не пошли ему впрок: коррупционер был схвачен за руку. Суд оштрафовал его на 520 тысяч.

Исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа поступил судебным приставам. Они предупредили должника о том, что в случае уклонения от уплаты денег ему грозит более суровое наказание.

«Узнав о возможной замене штрафа на исправительные работы или реальный срок лишения свободы, должник уплатил уголовный штраф в полном объеме», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|28.11.2019 11:36|

Хлыснуть

Гость|28.11.2019 11:43|

Наказывать нужно не только берущего, а без вариантов давать уголовный срок дающему ! Только так будем получать специалистов, а не глуповатых, вороватых бездельников чиновников.

Гость|28.11.2019 11:44|

Для чиновников отменить заочную форму обучения. И обязательная служба в армии ! Только очная форма образования и желательно 2 высших образования с обязательной срочной службой в армии.

Гость|28.11.2019 11:45|

когда будет рассматриваться дело Стрючкова?

Гость|28.11.2019 11:46|

Гость писал(a):

дело Стрючкова?
Хм,а он разве не сидит ещё ??? Я думал он давно уже свои 12 лет схватил, всё конфисковали ...

Гость|28.11.2019 11:47|

Фантазёр, ты меня называла (с)

Гость|28.11.2019 11:49|

Ловля на живца, правоохранительные органы вообще обнаглели. Чтобы не было взяток образование и здравоохранение должно быть бесплатным как раньше.

Гость|28.11.2019 11:54|

Чтобы было всё как прежде, нужно отменить 1991 год, а это нонсенс! Следовательно это пустое сотрясение воздуха, что и требовалось доказать!

Гость|28.11.2019 12:18|

penzainform.ru писал(a):

12 тысяч преподаватель получил от студента
Дача взятки – деяние, запрещенное уголовным законом, являющееся коррупционным преступлением.

Статья 291 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за дачу взятки должностному лицу,

Хоть одного давшего взятку студента наказали???

Гость|28.11.2019 12:26|

Это сообщение - ни о чём. Суд состоялся, вина доказана. Так о ком это? Фамилия, имя, где работает? Зачем писать о взяточниках, не называя их имён? Получается, что редакция Пi покрывает правонарушителей.

Гость|28.11.2019 12:27|

В следующую сессию преподаватель отобьет этот штраф. Ведь запрета занимать должность нет.

Гость|28.11.2019 12:35|

Гость писал(a):

Гость|28.11.2019 12:27|

В следующую сессию преподаватель отобьет этот штраф. Ведь запрета занимать должность нет.

====мил человек!У слов "КАПуста" и "КАПюшон" есть одно несомненное общее:а именно: "КАП" с немецкого переводится как ГОЛОВА.А РАБЫ ГНИЁТ С ГОЛОВЫ.вот так некоторые наденут колпак и бубнят себе под нос чо-то и не видят по сторонам ничего.

Гость|28.11.2019 12:36|

*РЫБА

Гость|28.11.2019 12:41|

Преподаватели совсем наглеют они вымогают взятки!Наказывают их и все равно берут!Было бы образование бюджетным не было и взяток!Знаешь предмет-зачет!Не знаешь-пересдача и отчисление если не сдал!

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