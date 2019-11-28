28.11.2019 | 11:26

Преподаватель пензенского вуза заплатил полумиллионный штраф, назначенный ему судом за взятку.

12 тысяч преподаватель получил от студента, которому поставил зачет и принял экзамен без проверки знаний. Однако эти деньги не пошли ему впрок: коррупционер был схвачен за руку. Суд оштрафовал его на 520 тысяч.

Исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа поступил судебным приставам. Они предупредили должника о том, что в случае уклонения от уплаты денег ему грозит более суровое наказание.

«Узнав о возможной замене штрафа на исправительные работы или реальный срок лишения свободы, должник уплатил уголовный штраф в полном объеме», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.