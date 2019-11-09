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Общество | Преподавателя пензенского вуза оштрафовали на 520 тысяч за взятку

09.11.2019|16:36
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Один из преподавателей крупного пензенского вуза оказался на скамье подсудимых после того, как поставил зачет и принял экзамен у молодого человека за денежное вознаграждение в сумме 12 тысяч рублей.

«Осужденный сделал отметки в зачетной книжке без проверки знаний по предметам. По результатам рассмотрения дела судом вынесен обвинительный приговор, преподаватель признан виновным», - сообщил старший помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Данила Милованов.

Служители Фемиды назначили взяточнику наказание в виде штрафа, сумма которого составила 520 тысяч рублей. Кроме того, мужчина не сможет заниматься преподавательской деятельностью в течение полутора лет.

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