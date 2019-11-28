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Общество | Пензенец купил иномарку, находящуюся под арестом из-за долгов

28.11.2019|17:26
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Житель Пензы подал в суд на продавца автомобиля марки Infiniti, но доказать свою правоту так и не смог.

Мужчина купил иномарку, не подозревая о том, что она арестована приставами за долги. В договоре купли-продажи было указано, что транспортное средство «никому не продано, не заложено, в споре под арестом не состоит», но это оказалось не так.

Пензенец, заплативший за машину и получивший на нее все документы от продавца, обратился в суд, заявив, что не мог знать о наличии запретов на момент заключения сделки. Он потребовал освободить автомобиль от ареста и признать его самого новым и единственным владельцем.

Однако служители Фемиды указали ему, что информация о регистрационных действиях с автомобилем находится в свободном доступе на сайте ГИБДД и перед покупкой мужчина имел возможность ознакомиться с ней.

В итоге в иске пензенцу отказали. Не успокоившись, он подал апелляцию в областной суд, но и там его жалобу сочли необоснованной.

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Гость|28.11.2019 17:44|

Кидалово в почёте.

Гость|28.11.2019 17:44|

Узаконенный способ кидалова на бабки? Какие интересные у нас суды.

Гость|28.11.2019 17:45|

Это просто скотство какое-то, по отношению к простым людям.

Почему наши доблестные органы при регистрации автомобиля не проверяют его на предмет нахождения его в залоге. И такие случаи не единичны.

Запрет на регистрационные действия устанавливают только судебные приставы. А на момент покупки автомобиля запрета, скорее всего, не было. А вопрос нахождения автомобиля в залоге у банка далеко не всегда можно проверить в открытых источниках.

Гость|28.11.2019 17:47|

Пострадавшему гражданину следует обратиться в суд не на освобождение автомобиля от ареста, а на прежнего владельца. Налицо мошеннические действия.

Гость|28.11.2019 18:30|

Через нотариуса надо... машина не из дешёвых...

Гость|28.11.2019 18:38|

Гость писал(a):

машина не из дешёвых...
Не факт. Смотря какой. Мой братан фх-45 2004 года продал за 200! А хотел за 300. Но получилось за 200. Машин - пушка, на отличном ходу, обслужена. Налог только на нее 50 в год. Короче, не стоят они ничего!

Имя: Гость
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