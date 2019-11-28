28.11.2019 | 17:26

Житель Пензы подал в суд на продавца автомобиля марки Infiniti, но доказать свою правоту так и не смог.

Мужчина купил иномарку, не подозревая о том, что она арестована приставами за долги. В договоре купли-продажи было указано, что транспортное средство «никому не продано, не заложено, в споре под арестом не состоит», но это оказалось не так.

Пензенец, заплативший за машину и получивший на нее все документы от продавца, обратился в суд, заявив, что не мог знать о наличии запретов на момент заключения сделки. Он потребовал освободить автомобиль от ареста и признать его самого новым и единственным владельцем.

Однако служители Фемиды указали ему, что информация о регистрационных действиях с автомобилем находится в свободном доступе на сайте ГИБДД и перед покупкой мужчина имел возможность ознакомиться с ней.

В итоге в иске пензенцу отказали. Не успокоившись, он подал апелляцию в областной суд, но и там его жалобу сочли необоснованной.