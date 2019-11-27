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Общество | В Пензе студенческие пары поделятся семейными лайфхаками

27.11.2019|14:07
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В следующий вторник, 3 декабря, в Центре культуры и досуга в Пензе состоится фестиваль-конкурс «Лучшая студенческая семья - 2019».

Бороться за победу будут семь пар: Чистовы и Мере из ПГУ, Нукатовы и Гнездиловы из филиала Военной академии материально-технического обеспечения (ПАИИ), Дроздовы из ПГУАС, Тимошины из ПГАУ и Орловы из ПензГТУ.

Участникам предстоит сразиться в конкурсах «Муж и жена - студенческая семья», «Интеллектуальный марафон» и «Мы за спорт!». Кроме того, они представят видеоролики «Семейные лайфхаки» и дефиле «Мода и стиль - круглый год».

«Выступление будет оцениваться членами жюри. По результатам конкурса участники будут награждены дипломами и ценными призами в номинациях», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|27.11.2019 14:34|

Чайлд - фри, борьба с глобальным потеплением и толерантность к меньшинствам

Гость|27.11.2019 14:36|

Семейными фекалиями?

Гость|27.11.2019 15:07|

а чё такое лайфхак по русски

Гость|27.11.2019 15:09|

Гость писал(a):

про утрению
Грамотность так и хлещет...

Гость писал(a):

лайфхак по русски
Комментарий написать - интернет есть, а загуглить значение слова лайфхак - нет? По-русски - так правильно.

Гость|27.11.2019 15:25|

Гость писал(a):

а чё такое лайфхак по русски
зачем козе барабан

Имя: Гость
Комментарий:

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