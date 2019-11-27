27.11.2019 | 14:07

В следующий вторник, 3 декабря, в Центре культуры и досуга в Пензе состоится фестиваль-конкурс «Лучшая студенческая семья - 2019».

Бороться за победу будут семь пар: Чистовы и Мере из ПГУ, Нукатовы и Гнездиловы из филиала Военной академии материально-технического обеспечения (ПАИИ), Дроздовы из ПГУАС, Тимошины из ПГАУ и Орловы из ПензГТУ.

Участникам предстоит сразиться в конкурсах «Муж и жена - студенческая семья», «Интеллектуальный марафон» и «Мы за спорт!». Кроме того, они представят видеоролики «Семейные лайфхаки» и дефиле «Мода и стиль - круглый год».

«Выступление будет оцениваться членами жюри. По результатам конкурса участники будут награждены дипломами и ценными призами в номинациях», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.