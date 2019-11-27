27.11.2019 | 16:29

В среду, 27 ноября, в Пензе, на улице Герцена, 14, открылся центр оказания услуг «Мой бизнес». Здесь не только действующие, но и будущие предприниматели могут в формате одного окна получить услуги, связанные с открытием и ведением бизнеса.

В центре имеются три основных подразделения, ориентированных на поддержку предпринимательства, экспорта и сельхозкооперации.

Также в «Моем бизнесе» организована работа других региональных структур: центров кластерного развития, народных художественных промыслов и ремесел, инноваций социальной сферы, ОАО «Поручитель», фонда развития промышленности, объединения бизнес-инкубаторов, корпорации развития.

Кроме того, можно получить консультации специалистов Росреестра, Государственной инспекции труда, налоговой службы.

На открытие МФЦ «Мой бизнес» прибыл губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Первым делом глава региона опробовал терминал электронной очереди. Выбрав строку «Поддержка экспорта», Иван Белозерцев взял талон, дождался вызова и направился к указанному окну.

«Я начинающий предприниматель, планирую экспортировать свой товар в страны Европы или, скажем, в Китай. Могу ли я получить у вас консультацию?» - обратился он с вопросом к молодой сотруднице. Та рассказала, как построена работа с Российским экспортным центром, и перечислила меры поддержки, которые может получить потенциальный экспортер, в том числе сертификацию товара.

Затем губернатор осмотрел зал для организации семинаров и тренингов, рассчитанный на 25 человек. «Для коммуникации и усвоения материала этого достаточно», - согласился Иван Белозерцев и предложил проводить здесь занятия по основам бизнеса для студентов и школьников, параллельно осваивая опыт других регионов России.

«Я уверен: многие предприниматели согласятся приходить и проводить эти занятия, нужно просто выстроить систему», - заявил губернатор. По его мнению, молодежи будут интересны рассказы коммерсантов о том, как они начинали свое дело, с какими трудностями сталкивались, как расширялись со временем меры поддержки от государства.

В следующем зале Иван Белозерцев попросил проконсультировать его в качестве человека, который только хочет открыть свое дело. Специалист перечислила все, на что может рассчитывать начинающий предприниматель. «Вижу, что вы хорошо знаете свое дело», - одобрил высокий гость.

Он предложил в перспективе проводить для сотрудников МФЦ обучение, чтобы они могли рассказывать не только о том, на что может рассчитывать новичок, но и о том, какие виды бизнеса наиболее востребованы в регионе, а в каких конкуренция слишком высока.

«Предположим, я решил заниматься выпуском кондитерских изделий, например тортов. Мне должны дать информацию о том, сколько компаний в регионе работают в этой сфере, насколько это будет для меня рентабельно», - конкретизировал он.

Подводя итог посещения МФЦ «Мой бизнес», Иван Белозерцев резюмировал: «Форма есть, необходимо наполнить ее содержанием. Главное - чтобы центр был востребован, чтобы в нем работали профессионалы. Бывает так, что с виду все хорошо, а когда конкретный человек приходит со своей проблемой, его начинают гонять туда-сюда. Нужно, чтобы посетитель центра «Мой бизнес» получал все услуги, не выходя из него».