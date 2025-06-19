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Экономика

ВТБ: Предприниматели открывают 8 из 10 депозитов на срок до 1 недели

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За первые 5 месяцев 2025 года представители среднего и малого бизнеса провели рекордное число сделок по размещению средств в депозиты. Более 80% открываются на срок до 1 недели. Об этом на ПМЭФ-2025 сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Объем средств таких клиентов группы ВТБ на депозитах и неснижаемых остатках (НСО) за первые 5 месяцев 2025 года увеличился на 23% и достиг 3,4 трлн рублей. Спрос на депозиты и НСО среди предпринимателей вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2 раза – они провели рекордные 4,7 млн операций по размещению средств.

Компании среднего и малого бизнеса традиционно предпочитают размещать деньги на короткие сроки. Более половины сделок (53%) от общего количества операций заключаются всего на 1 день, еще 28% - на срок от 2 до 7 дней, а 14% - от 8 дней до 1 месяца. Депозиты на сроки более месяца занимают 5%.

«В текущих рыночных условиях компании среднего и малого бизнеса стремятся поддерживать высокую ликвидность, одновременно используя выгодные процентные ставки для получения стабильного дохода. Наша задача - создавать привлекательные условия для всех клиентов, независимо от масштаба бизнеса, что способствует эффективному управлению финансами и развитию предпринимательства. В ВТБ мы предлагаем высокие ставки по всем депозитным продуктам, в том числе по коротким сделкам, где доходность практически не отличается от более длительных сроков. При этом для клиентов МСП берем на себя дополнительные расходы, связанные с отчислениями в фонд обязательных резервов, сохраняя для них выгодные и равные ставки без снижения доходности», - отметил Денис Бортников.

В ВТБ бизнесу доступно размещение средств на депозиты до 21:00, таким образом клиенты получают доход с остатков по счетам после завершения всех расчетов.

Сервис банка «Автоовернайт» позволяет автоматически размещать остаток средств на счете ежедневно без участия клиента - таким образом в настоящий момент размещается уже треть от всего количества овернайт-сделок. Новым клиентам банк для всех сделок от 10 млн рублей предлагает приветственные надбавки к ставкам по депозитам и НСО от 0,3% до 0,6% (в зависимости от выбранного продукта).

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 1000.

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Источник — фото предоставлено ВТБ
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