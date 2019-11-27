27.11.2019 | 18:34

Первый в Пензенской области центр оказания услуг «Мой бизнес» начал действовать на улице Герцена, 14. Он создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который воплощается в жизнь по указу Президента РФ Владимира Путина.

В день открытия организацию посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Все для работы здесь есть. Самое главное, чтобы этот центр работал, чтобы были здесь профессионалы, чтобы приглашали и бизнесменов, которые готовы проводить обучающие встречи, семинары, делиться опытом с начинающим бизнесом, теми, кто начинает свою деятельность. Тут все для этого есть», - сообщил он.

В центре организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна. Отныне здесь любой предприниматель или человек, планирующий открыть свое дело, может получить консультацию и весь спектр услуг и сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса, а также подать документы.

«Целью создания центра «Мой бизнес» является так называемая ликвидация необходимости преодолевать полумарафон бизнесу, когда он ищет государственные и иные формы поддержки для развития своей деятельности», - отметил директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Песков.

На базе центра оказания услуг «Мой бизнес» организована работа таких институтов поддержки предпринимательства, как Центр кластерного развития, «Поручитель», Фонд развития промышленности, Корпорация развития Пензенской области и многие другие. При этом все услуги предоставляются абсолютно бесплатно.

Организация оборудована специальным помещением для обучения и тренингов, конференц-залом и переговорными комнатами.