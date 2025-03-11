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Экономика

ВТБ: бизнес все чаще выбирает льготный режим Арктики

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В 2024 году 155 клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ стали резидентами льготных правовых режимов Дальнего Востока и Арктики, и это рекорд за все время работы таких механизмов господдержки. Объем новых заявленных инвестиций превышает 60 млрд рублей. ВТБ обслуживает сейчас более 1 000 клиентов среднего и малого бизнеса в преференциальных режимах, или каждого третьего резидента.

Наиболее популярными регионами для новых резидентов стали Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Архангельская область. В структуре предприятий лидируют сферы услуг, строительства и логистики.

«Практический каждый третий резидент преференциальных режимов выбирает ВТБ своим финансовым партнером, а общий инвестпортфель наших клиентов превышает 824 млрд рублей. Сегодня в фокусе их внимания - не только Дальний Восток, но и Арктика, на которую приходится уже треть запланированного объема инвестиций и более половины новых резидентов в 2024 году. Совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики мы стремимся комплексно поддерживать инвесторов на всех этапах реализации их проектов - от выбора льготного режима до предоставления инструментов для оптимизации бизнес-процессов», - прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко.

В рамках заключенного на ВЭФ-2023 соглашения КРДВ и ВТБ реализуют проект по информированию жителей ДФО и российской Арктики о мерах государственной поддержки для старта и развития бизнеса. В том числе - о способах получения статуса резидента территории опережающего развития (ТОР), Свободного порта (СПВ), Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и преференциального режима на Курильских островах (КОРФ), налоговых льготах и административной поддержке, возможностях привлечения финансирования под новые инвестиционные проекты, применения сервисов и услуг.

По словам заместителя генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергея Скалия, преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики предлагают инвесторам выгодные возможности для успешной реализации бизнес-идей в самых разных сферах. Это подтверждается количеством проектов, созданных резидентами преференциальных режимов, - более 1 000 предприятий. Объем привлеченных инвестиций составляет свыше 11,4 триллионов рублей, из которых 5,4 триллиона уже вложено. Создано более 167 тысяч рабочих мест.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).

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Источник — фото pxhere.com
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