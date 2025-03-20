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Криминал

Трех пензенцев накажут за использование знаменитого бренда

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В Пензе 45-летний бизнесмен и двое его 34-летних сотрудников хотели заработать на использовании чужого товарного знака.

Коммерсант учредил ООО, которое занималось оптовой торговлей бытовой химией. Он приобрел крупную партию дешевого средства для мытья посуды и захотел продать ее под видом дорогого продукта по высокой цене.

Трех пензенцев накажут за использование знаменитого бренда

Заказанный товар доставили в Пензу в пятилитровых емкостях, затем сотрудники бизнесмена заменили имеющиеся на канистрах этикетки на наклейки с изображением бренда Fairy.

Трех пензенцев накажут за использование знаменитого бренда

Однако продать моющее средство не удалось, поскольку в апреле 2024 года деятельность коммерсанта пресекли сотрудники полиции.

«В результате проведенных обысков в складских помещениях, арендованных злоумышленниками на территории Ленинского района Пензы, полицейские обнаружили и изъяли около 500 наполненных средством для мытья посуды емкостей, на которых были подменены этикетки производителя, а также более 1 000 еще не использованных наклеек», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по области Ольга Евдокимова.

Ущерб, причиненный правообладателю товарного знака, составил 450 000 рублей.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время злоумышленники предстанут перед судом.

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Источник — фото, видео УМВД России по области
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