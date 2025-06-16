Бизнес стал чаще использовать дистанционные банковские гарантии

ВТБ зафиксировал рост спроса в России на дистанционные банковские гарантии более чем на 20% на фоне активного участия малого и среднего бизнеса в государственных и корпоративных закупках.
По данным аналитиков, в 2025 году почти каждая вторая гарантия будет оформляться онлайн, а в сегменте малого бизнеса этот показатель достигнет 65%.
Лидируют по обозначенному направлению Москва и Подмосковье (30%), Краснодарский край (13%) и Санкт-Петербург (9%).
Развитие цифровых каналов позволяет предпринимателям быстрее адаптироваться к изменениям рынка и снижать издержки, отметил в преддверии ПМЭФ-2025 член правления ВТБ Руслан Еременко.
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