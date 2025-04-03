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Экономика

ВТБ: предприниматели удвоили спрос на депозиты

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В первые два месяца 2025 года клиенты среднего и малого бизнеса провели в ВТБ 1,7 млн сделок по размещению средств на депозиты и неснижаемые остатки на счетах, что в 2 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Двукратный рост спроса на депозитные продукты для СМБ банк также зафиксировал по итогам 2024 года. Об этом сообщил на встрече с бизнесом в Ставрополе, посвященной старту проекта Бизнес Баттл, заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Предприниматели особенно активно используют краткосрочные депозитные продукты для получения дохода и гибкого доступа к финансам. Две трети сделок приходится на депозиты «Овернайт», которые позволяют размещать средства на одну ночь и получать проценты уже на следующее утро. Такие депозиты, а также неснижаемые остатки на расчетных счетах дают возможность иметь быстрый доступ к деньгам на развитие или непредвиденные расходы.

«Предприятия малого и среднего бизнеса особенно ценят возможность оперативного управления своими финансами. Для них важно получать доход от свободных средств и иметь оперативный доступ к капиталу. Банковские депозиты на короткий срок позволяют им эффективно решать эту задачу. ВТБ уже не первый год сохраняет лидирующие позиции на рынке срочного привлечения - почти каждый второй предприниматель или компания на рынке выбирают для этого наши продукты», - отметил Денис Бортников.

По словам топ-менеджера, на фоне высокой ключевой ставки, расширения продуктового предложения банка и возможности онлайн-управления средствами бизнес сохраняет повышенный интерес к продуктам ВТБ для размещения временно свободных средств и получения дохода. По итогам 2024 года число депозитных сделок в ВТБ превысило 8 млн, что в 2 раза больше, чем годом ранее.

Банк фиксирует значительный рост интереса к китайским юаням, что связано с развитием международного бизнеса клиентов и расчетов в национальных валютах, а также желанием диверсифицировать свой портфель. С начала года объем средств в юанях, размещенных на депозитах и неснижаемых остатках на счетах клиентов СМБ, увеличился в 5 раз, а количество размещений выросло в 7 раз.

ВТБ предлагает клиентам среднего и малого бизнеса удобные решения для управления свободными средствами под разные стратегии и финансовые цели. Для новых клиентов к стандартной ставке действуют надбавки до 0,6 п. п., а также возможность размещать даже небольшие суммы - всего от 50 тыс. рублей - с линейкой «Лайт». Клиентам, использующим овернайты, банк предоставляет уникальную для рынка услугу - автоматическое размещение средств на депозите «Автоовернайт».

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 1 000.

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Источник — фото предоставлено пресс-службой ВТБ
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