Зареченец пообещал открыть кабинет массажа и присвоил казенные деньги

14.03.2025 | 13:57

37-летний житель Заречного, выдававший себя за предпринимателя, оказался мошенником. К такому выводу пришел городской суд.

В январе 2023 года мужчина подал в департамент социального развития Заречного заявление об оказании ему государственной помощи «для реализации бизнес-плана». Он пояснил, что намерен арендовать помещение, оснастить его оборудованием и открыть массажный кабинет.

Горожанин получил 350 тысяч рублей, однако обещания не сдержал, а бюджетные деньги истратил на личные нужды. Он не смог предоставить документы о целевом расходовании казенных средств и оказался на скамье подсудимых.

Зареченец возместил ущерб, причиненный департаменту. Тем не менее, его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 2 годам лишения свободы условно.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.