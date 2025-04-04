ВТБ на четверть нарастил гарантийную поддержку бизнеса

04.04.2025 | 15:09

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В 2024 году клиенты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ около 27 тысяч гарантий и аккредитивов на общую сумму 833 млрд рублей. Это на четверть превышает результаты за предыдущий год по числу и объему сделок.

Спрос на гарантии стабильно растет на фоне развития рынка госзаказа и технологий выдачи - доля онлайн-продаж малому бизнесу в ВТБ впервые превысила 50%. Об этом сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников на встрече с бизнесом в Ставрополе, посвященной старту проекта Бизнес Баттл.

Число получателей документарных продуктов банка среди представителей среднего и малого бизнеса выросло на 27% - в 2024 году ими воспользовались около 10 тысяч предпринимателей. Наибольший спрос ВТБ фиксирует среди клиентов из сферы транспорта и инфраструктурного строительства - по статистике, они оформляют каждую пятую гарантию. 15% приходится на предприятия оптовой торговли, 10% - на сферу услуг, столько же - на жилищное и коммерческое строительство.

По объему предоставленных ВТБ документарных продуктов среднему и малому бизнесу лидируют Москва и Московская область - это треть продаж. Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают еще 12%. Среди других регионов в топ-5 вошли Краснодарский край, Воронежская, Самарская, Челябинская области и Республика Татарстан.

По данным ВТБ, в 75% случаев клиенты оформляют гарантии на обеспечение исполнения контрактов. Среди наиболее востребованных продуктов также гарантии возврата аванса (13%) и гарантии платежа (6%).

«В текущих экономических условиях банковские гарантии выходят на первый план как один из ключевых финансовых инструментов для бизнеса. На фоне роста стоимости кредитных ресурсов они становятся не просто альтернативой, а стратегически важным решением для финансирования и управления рисками, обеспечивают устойчивое развитие компаний. Мы видим, что цифровые технологии и упрощение процессов в ВТБ делают этот инструмент доступным, превращая банковскую гарантию из сложного продукта в удобное и эффективное решение для бизнеса любого масштаба», - отметил Денис Бортников.

Доля дистанционных продаж гарантий клиентам среднего и малого бизнеса ВТБ за год выросла на 8 п. п. - до 36%. Больше всего онлайн-оформление популярно среди представителей малого бизнеса - в 2024 году они получили в электронном виде свыше 50% гарантий. Банк выдает по экспресс-технологии гарантии до 100 млн рублей в рамках госзакупок и коммерческих контрактов в течение 2 часов без визита в офис.

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