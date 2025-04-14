В Пензе планируют переименовать одно из управлений

14.04.2025 | 17:38

В Пензе планируют изменить название управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства, которое возглавляет Ольга Жовтяк.

«Предлагаем переименовать его в управление развития предпринимательства», - обратился к депутатам и. о. первого заместителя главы администрации Сергей Волков. Он выступил с инициативой на заседании гордумы в понедельник, 14 апреля.

Необходимость изменения названия в мэрии объяснили тем, что сейчас на ведомство дополнительно возложены функции контроля за маркировкой промышленной группы товаров, размещением нестационарных торговых объектов, мониторинга цен.

Кроме того, управление работает не только с представителями малого и среднего предпринимательства, но и с крупными промышленными предприятиями, что не стыкуется с действующим наименованием.

Окончательно вопрос будет решен на ближайшей сессии городской думы.